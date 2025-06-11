Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine, katılım belgeleri takdim edildi.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılarak Bayburt’u başarıyla temsil eden öğrenciler, robot teknolojileri alanında önemli deneyimler kazandı. Bir üst tura çıkarak teknik yeterliliklerini ortaya koyan öğrenciler, büyük organizasyonda yer almanın gururunu yaşadılar. Kayseri ’de 21-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan 17. Uluslararası MEB Robot yarışmasına katılım sağlayan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından katılım belgeleri verildi. Farklı illerden yarışmaya katılan okullar arasında önemli başarıya imza atan takımların öğretmenlerine şükranlarını sunan Kahraman, gelecek yıllarda da aynı başarıyı göstereceklerine olan inancını dile getirerek, öğrencilere de göstermiş oldukları performanstan ötürü teşekkürlerini iletti.