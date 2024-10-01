Rize’de yakınında bulunan çam ağacına yıldırım düşen ev hasar gördü.

Olay Rize merkeze bağlı Pazarköy köyü Kartaltepe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Özsarı’ya ait evin yakınında bulunan mezarlıktaki çam ağacına bugün sabah saatlerinde yıldırım düştü. Büyük gürültü ile sarsılan ev sakinleri çam ağacına düşen yıldırım nedeniyle evin de zarar gördüğünü fark etti. Evlerinin aydınlatmaları patlayan ve kolonları zarar gören aile yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

“Tarifi mümkün olmayan bir şeydi”

Çok yüksek bir ses duyduklarını ve kontrol ettiklerinde evin önündeki çamın yıkıldığını fark ettiklerini dile getiren Ahmet Özsarı “Sabah 06.45 gibi çocuğu okula göndermek için uyanmıştık. Yağmur yağıyordu, bir anda şiddetlendi. Bomba gibi bir patlama oldu. Çocuklar korktu. Gerçekten tarifi mümkün olmayan bir şeydi. İlk defa böyle bomba gibi bir patlama duyduk. Evde baya bir sallantı oldu. Yukarıda komşumuz çamın yıkıldığını gördü. Sonra baktık çamdan herhalde eve girmiş. Allah’tan fazla bir hasar oluşmadı. Direkten girmiş, kolonun dibinden çıkmış” ifadelerini kullandı.