İlk transfer döneminin bitmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin 54 günlük görev sürelerini anlattı. Bu gece itibarı ile sona erdiğini ,ilk günden bu yana önceliklerinin bir yandan kulübün idari ve mali anlamda günlük işleyişini daha kurumsal bir çerçeve içerisinde sürdürmek, diğer yandan önlerinde bulunan transfer engeli dosyalarını kaldırıp yeni transferleri kulüp bünyesine dahil etmek olduğunu söyleyen Perçin, "Bu süreç içerisinde yaptığımız bir kaç basın toplantısı dışında hakkımızda "Yapamazlar", "Edemezler", engeli kaldıramazlar, transferleri gerçekleştiremezler, limiti açamazlar dedikodularına tek bir cevap vermedik çünkü önceliğimiz laf değil iş üretmekti Şükür ki amacımıza ulaştık, yol haritamızda emin adımlarla ilerledik" dedi.

"17 yeni futbolcu transfer ederek kadromuzu güçlendirdik"

Bu transfer döneminde geçen seneki kadroda yer alan kaptan Güray Vural’ın yanı sıra Jakub Kauziski, Emrecan Uzunhan, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Braian Samudio, Andros Townsend, Moussa Djenepo, Kenan Piri, Erdal Rakip, Amar Gerxhaliu, Adolfo Gaich, Doğukan Özkan, Sam Larsson, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Emre Uzun ve Oleksandr Petrusenko olmak üzere toplamda 18 oyuncunun 2025-2026 sezonu kadroda yer almadığını söyleyen Perçin şöyle devam etti: "Van de Streek ve Ramzi Safuri ile yeniden anlaştıktan sonra Julin Cuesta, Georgi Dzhikiya, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Dario Ari, Kerem Kayaarası, Poyraz Efe Yıldırım, Tom Vanara, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Yohan Boli, Samuel Ballet, Samet Karakoç ve son olarak Bachir Gueye ile 17 yeni futbolcu transfer ederek kadromuzu güçlendirdik. Hem sayısal olarak neredeyse giden oyuncu kadar futbolcu transferi yaptık hem de sadece bu sezonun değil, bundan sonraki transfer dönemlerinde sadece 1-2 takviye yapmakla yetineceğimiz önümüzdeki 2-3 yılın da kadrosunu oluşturduk."

"Bugünden itibaren artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile siz fedakar taraftarımızda"

Bu zorlu süreçte başta 28 yönetim kurulu üyesi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, yardımcıları, futbolcular, profesyoneller ve personeller olmak üzere bu zorlu dönemi atlatmalarında emekleri olan herkese teşekkür eden Perçin sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünden itibaren artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımız ile siz fedakar taraftarımızda. Onlar sahada siz büyük Antalyaspor taraftarı tribünde tek bir yürek gibi çarparak onurlu mücadelemizi birlikte verelim."