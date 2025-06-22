Hatay’da insan sağlığını tehdit eden, menşei belli olmayan 50 kilogram lokum ve 50 kilogram çeşitli gıda ürünleri imha edildi.

Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri toplumun sağılığını tehdit eden işletmelere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin denetimleri esnasında insan sağlığı tehdit eden 50 kilogram lokum ve menşei belli olmayan 50 kilogram çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen lokum ve diğer gıda ürünleri boş arazide toprak altına gömülerek imha edildi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, toplum sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.