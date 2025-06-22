Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla muhteşem bir törenle açılan Yahyalı’daki Derebağ Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik grup yolu, sıcak asfaltla buluştu. İlçe sakinleri, hem ulaşım kolaylığı hem de turizme katkı sağlayan hizmet için teşekkür ve dualarını ileterek, "Yağ gibi asfalt döktüler, çok mükemmel oldu" diye yorum yaptılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak ve turizmi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Yahyalı’daki 12 kilometrelik grup yolu, sıcak asfaltla kaplanarak tamamlandı. 72 milyon TL’lik yatırımla Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerini birbirine bağlayan ve Derebağ Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan yol, modern ve güvenli hale getirildi. Yolun açılışı, şehir protokolü ve vatandaşların katılımıyla görkemli bir törenle yapıldı. Bu dev yatırım, bölge halkı tarafından büyük beğeni topladı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir coşkuyla yolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Hem açılışa katılan hem de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kırsal bölgelerimizde doğalgaz ve içme suyu altyapısından sonra, ulaşımda da büyük bir dönüşümü hayata geçirdik. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırırken, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi. Yolun genişletilmesi, altyapısının yenilenmesi ve drenaj sistemlerinin tamamlanmasıyla ulaşım konforu ve güvenliği sağlandı. Bu hizmetin sadece yol yapmak olmadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yatırımımız, Kayseri’nin doğal güzelliklerine, tarımsal üretimine ve kırsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı. Bu özel yatırım, ilçe sakinleri tarafından da tam not aldı. Kirazlı Mahallesi’nden Songül Dikme, "Çok memnunuz, yapan ve yaptırandan Allah razı olsun. Çok şükür. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" derken, taksici esnafı Mustafa Küçükçolak, "Çok memnunuz, yağ gibi asfalt döktüler, çok mükemmel oldu. Devletimize, Kayseri Büyükşehir ve Yahyalı Belediyemize çok teşekkür ederim" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Mehmet Teke isimli vatandaş ise "Allah razı olsun, yolumuz açıldı, kanalizasyon, suyumuz geldi. Büyükşehir Belediyemiz bizi tozdan kurtardı. Köyümüze, şelalemize bir canlılık getirdi. Çok memnunuz, Memduh başkanımız, bizim memleketimizi seviyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliğinde kırsal kalkınmaya ve turizme yönelik bu güçlü yatırım, Yahyalı’nın çehresini değiştirirken, şehrin sürdürülebilir gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen bu dev yatırım, ilçenin çehresini değiştirirken, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına ve turizmin gelişmesine önemli katkılar sunuyor.