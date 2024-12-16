Tokat’ta çobanlık yapan Serhan Çakmak, karla kaplı yaylada keçilerini yaylıma çıkartarak unutulmaz bir an yaşattı.

Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde yoğun kar yağışı altında çetin bir mücadele veren Çakmak, zorlu yolculuğu şarkılar söyleyerek eğlenceli hale getirdi. Cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, beyaz örtünün altında yankılanan sesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kar yağışı çileye dönüşse de moralini yüksek tutan Çakmak videoyu izleyenleri güldürürken geçim mücadelesine de örnek oldu.