Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca’da yapılacak doğalgaz yatırımlarıyla ilgili yaşanan gelişmeyi açıkladı. AGDAŞ yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Kaynarca’da doğalgaz ihtiyacı bulunan mahallelerde 2025 yılında altyapı çalışmalarının başlayacağını açıklayan Başkan Alemdar, bölgeye verdikleri bir sözün daha yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Belediye Başkanı Alemdar, Kaynarca’da doğalgaz ihtiyacı bulunan mahallelerde altyapı çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Seçim öncesi verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini aktaran Alemdar, “Görüşmelerimiz neticesinde Şeyhtımarı ve Gaziler Mahallelerinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı, 2025 yılında ise Yeşilova Mahallesinden başlayarak çevre mahallelerde doğalgaz yatırımını Kaynarcalı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Hayırlı olsun” dedi.

2025 Kaynarca’nın doğalgazda atılım yılı olacak

Başkan Alemdar, seçim öncesi Kaynarca’da doğalgazla ilgili talepler aldıklarını ve yerine getireceklerinin sözünü verdiklerini ifade ederek, “Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gayretle çalışıyoruz. Altyapı alanındaki yatırımları tek tek takip ediyoruz.2025 yılında Kaynarca ilçemizde büyük bir doğalgazatılımı gerçekleşmesi için AGDAŞ yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimiz neticesinde Şeyhtımarı ve Gaziler’den başlayan çalışmaların devamında, etüt ve fizibilite çalışmalarına hız verilecek. Yeşilova Mahallesi ve çevresindeki mahallelerden başlanarak 2025 yılı boyunca Doğalgaz yatırımlarını Kaynarcalı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Hayırlı olsun” dedi.