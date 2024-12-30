Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulu bahçesine, kendilerine ’Renkli Eller’ diyen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında geleneksel çocuk oyun alanları çizimi yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Yunusemre ilçesindeki Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulunun bahçesine geleneksel çocuk oyun alanları çizimi yapıldı. Kendilerini ’Renkli Eller’ olarak tanıtan üniversite öğrencilerinin ’Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında yaptığı çalışmada; ilköğretim öğrencilerinin arkadaşlarıyla uyum içerisinde, okul ortamında oynayarak, yarışma heyecanı içerisinde, dostluk, kardeşlik duygularıyla sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul içindeki zamanlarını daha iyi değerlendirebilmelerine imkân sağlanması amaçlandı.

Üniversite öğrencileri bu çalışmadaki hedeflerini, ’Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde millî, manevi, ahlâkî, insani ve kültürel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirilmesi, duygusal, bilişsel, psikomotor, dil ve sosyal gelişimine katkı sağlanması, iş birliği içinde çalışma ve yardımlaşma becerileri kazandırılması, obezite ve dijital bağımlılıkla başa çıkmalarına destek olunması, ders dışı etkinlik alışkanlığı ve zevkinin oluşturulması ve kültürümüze ait eski oyunların genç nesillere aktarılması’ olarak açıkladı.

Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulu Müdürü Nazmi Dönmez, "Danışman Öğretim Elemanları Prof. Dr. Serdar Tok, Doç. Dr. Nihal Dal ve Doç. Dr. Aylin Zekioğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen ’Renkli Eller’ projesinde yer alan CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden Melike Altıntaş, Aydın Gündüz, Kübra Yaren Deder, Berke Genç, Marziye Bozkurt, Kadir Ünlükara, Alper Çelikkaya ve Yasin Coşkun’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.