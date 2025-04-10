Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’yı ziyaretinde fikir alışverişi yapıldı

Bir takım ziyaretler için Bilecik’e gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’ın ilk durağı BŞEÜ oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel ile BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile 2 üniversite arasında yapılabilecek projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Fikir alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.