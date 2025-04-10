Elazığ’ın muhtelif noktalarında asfalt serim ve yol yapım çalışmaları devam ediliyor.

Elazığ Belediyesi ekipleri, kentin ulaşım altyapısını daha konforlu hale getirmek ve ulaşımda kaliteyi artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar F. Mehmet Bakar Caddesi’nde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, freze asfalt kazıma makinesi ile deforme olan yolun asfalt sökümünü yaparak finişer asfalt serme makinesiyle bitümlü sıcak karışım (BSK) binder asfalt seriminde bulunuyor. Bin metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan yolda gerçekleşen çalışmada, 14 kamyon, 2 kazıcı yükleyici kepçe, 3 greyder, 3 silindir, 2 finişer asfalt serim makinesi ve 1 adet freze asfalt sökme makinesi olmak üzere toplam 25 araç ve 35 personel görev alıyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için kent genelindeki yol yenileme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.