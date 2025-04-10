Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu.

Hastane personeliyle de bir araya gelen Vali Aygöl, hastaların genel durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane ziyaretinde vatandaşların taleplerini de dinleyen Vali Aygöl, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ayrıca sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassasiyetle çalışıldığını ifade etti.