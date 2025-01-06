Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ABD’de ki programı kapsamında öncü üniversitelerini ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, ABD’deki programı kapsamında ziyaret ettiği; Türkiye Cumhuriyeti Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, Boston Ticaret Ataşesi M.Emin Torunoğlu ve Boston Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın ile görüşerek Balıkesir Üniversitesinin uluslararası tanınırlığı için istişarelerde bulundu. Rektör Oğurlu ayrıca Boston Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın ile birlikte Boston’da önde gelen üniversiteleri de ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında Türk öğrenci ve akademisyenlerle de bir araya gelen Rektör Oğurlu, uluslararası iş birliği ve akademik projelerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu programı kapsamında: Harvard Üniversitesinde Hukuk Fakültesi (Harvard Law School) ve Tıp Fakültesi (Harvard Medical School), Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Northeastern Üniversitesi ve Suffolk Üniversitesi ile ayrıca tıbbi robotik alanında dünyanın devleri arasında olan Medtronics ziyaretlerinde bulundu.

Rektör Oğurlu, Balıkesir Üniversitesinin global ölçekte tanınırlığını artırma adına önem taşıyan ziyaret ve görüşmelerde; akademik değişim programları, ortak projeler ile ilgili imkanlar, Türk öğrenciler ve akademisyenlerin başarıları ve akademik sistemin işleyişinin ele alındığını belirtti.

Prof. Dr. Yücel Oğurlu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ABD’ye yaptığı ziyaret için uçak bilet ücretleri de dahil tüm masrafları kendi bütçesinden yaptığını belirterek, Üniversite bütçesinden hiç bir şekilde faydalanmadığını açıkladı.