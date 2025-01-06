Balıkesir’de sulama hatlarındaki kayıp ve kaçaklarla etkin mücadele eden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Balıkesir Ovası Sulama Tesisinde yürüttüğü kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarıyla sulama altyapısını yeniden canlandırdı. 70 kilometrelik kanal ve kanalet temizliği sonrası bölgedeki tarımsal sulama altyapısında ciddi verim sağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), şehrin su kaynaklarını korurken sulama hatlarındaki kayıp ve kaçağın önüne geçiyor. Balıkesir Ovası Sulama Tesisinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yürüten BASKİ ekiplerinin 70 kilometrelik kanal ve kanalet temizliği sonrası bölgedeki tarımsal sulama altyapısında ciddi verim sağlandı. Bölgedeki kayıp ve kaçağı önleyen ekipler, su kaynaklarının da etkin kullanılmasının önünü açtılar.

Yıllardır ihmal ediliyordu

Yıllardır süren ihmalden dolayı işlevini yitiren ve yaklaşık 210 km uzunluğundaki ana kanal ve kanalet hattına sahip olan Balıkesir Ovası Sulama Tesisi su iletim noktaları BASKİ ekipleri tarafından temizlendi. Kullanılamaz hale gelen su iletim noktalarında titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Su israfına geçit yok

Üreticilerin tarımsal sulamada kullanacağı kaynakları verimli hale getiren BASKİ, özellikle sulama hatlarındaki kayıp ve kaçakların yol açtığı su israfının önüne geçerek sürdürülebilir tarım ve su yönetimine katkı sağlıyor. İl genelinde benzer çalışmaların devam edeceğini belirten BASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Balıkesir Ovası şehrimizin tarımsal üretiminde hayati bir rol oynuyor. Ancak yıllardır ihmal edilen hatlar, su iletimini neredeyse imkânsız hale getirmişti. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu durum tersine çevrildi. 70 kilometrelik hat kullanıma kazandırıldı ve kayıp-kaçak oranı önemli ölçüde azaltıldı. BASKİ olarak, suyun her damlasını korumak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Su kaynaklarının verimli kullanımı adına atılan bu adımın, tarımsal faaliyetlere de olumlu yansıması bekleniyor.