Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Tarım Orman Ekranı “Yeşil Yakalılar” programına konuk olarak üniversitenin vizyon projelerinden bahsetti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığının yayın organı Tarım Orman Ekranı’nda yayınlanan “Yeşil Yakalılar” programına konuk olarak gündeme dair soruları cevapladı. Başarılı sunucu İsmail Yolcu’nun sunduğu programda tarım ve ormancılık alanlarında BARÜ’de yapılan çalışmalara değinen Rektör Uzun, hedeflerinin bulundukları yerden başlayarak Türkiye’nin gelişimine değer katmak olduğunu söyledi.

“Yeşil yakalılar çağına giriş yapmış bulunmaktayız”

Konuşmasına programın ilk konuğu olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Rektör Uzun, “Artık firmalar ‘yeşil yakalı’ yani, çevre sorunlarının giderek arttığı ve bununla paralel hızla büyüyen sürdürülebilir üretim/enerji sektörlerinin kendi içerisinde uzmanlık gerektiren istihdamına yatırım yapıyor. Yapılan iş sürdürülebilir üretime katkı sağlıyorsa, enerji ve doğal kaynaklardan tasarruf ediyorsa, yenilenebilir enerji kullanıyorsa, çevre ve hava kirliliğine yol açmıyorsa, biyo-çeşitliliği koruyorsa ’yeşil işler’ tanımına giriyor. Sürdürülebilir dünya ve aslında sürdürülebilir kaynaklar için çalışan kişiler de programın ismi gibi ‘Yeşil Yakalı’ oluyor. Tabii Bartın Üniversitesinin de aralarında bulunduğu eğitim kurumları da yeni kariyer hedefleri doğrultusunda gençleri bu yeni mesleklere hazırlıyor. Bu noktada bu programa katılıyor olmaktan oldukça mutluyum. Böyle bir programın yapılmasında liderlik ettiği için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı başta olmak üzere Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sayın Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bulunduğumuz yerden başlayarak yarınlarımıza değer katıyoruz”

Rektör Uzun, BARÜ’nün bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarıyla ilgili sorulan soruya da cevap vererek hedeflerinin daha iyiye ulaşma noktasında iş birliği içerisinde hareket etmek olduğunu ifade etti.

Rektör Uzun, “Bölgemizin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda ‘üreten bir üniversite’ olarak bölgemizi, şehrimizi ve öğrencilerimizi her noktada destekliyoruz. Meslek Yüksekokulumuzda ‘Organik Tarım’ programımız, bölgemiz çiftçisine, üreticisine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanlığında uygulanan Gelecek Araştırmaları Derneğinin başvuru sahibi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Üniversitesi, Bartın Bilim Eğitim Derneği eş başvuru sahibi, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakleriyle desteklenmeye hak kazanan ‘Feed the Future’ akıllı sera sistemleri projemiz ile eğitime açık olan her yaştan bireyleri daha iyiye ulaşmaları için teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İklim değişikliğine uyum ve dayanımı artırmak için gayret gösteriyoruz”

İklim değişikliğine uyum ve dayanımın artırılmasının dünyanın öncelikli konularından biri olduğunu da hatırlatan Rektör Uzun, “İklim değişikliğine karşı mücadeleden ziyade uyum ve dayanım noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Birliği IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında finanse edilen bir projeyle Bartın’da taşkın ve su kıtlığı risklerinin azaltılmasına yönelik gayret gösteriyoruz. Adım adım ilerlettiğimiz stratejilerimizle örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Burada bizlere olan güveni ve teşvikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödül bizleri gelecek adına daha da motive etti”

Ayrıca Rektör Uzun, İsmail Yolcu’nun Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından BARÜ’ye verilen ‘Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü’ne değinmesiyle ilgili “Bu ödülü, eğitime ve bilime verilen önemin en anlamlı göstergesi olarak görüyoruz” dedi.

Rektör Uzun, stratejik hedef ve öncelikler doğrultusunda çalışmalarına yön verdiklerini de kaydederek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Tarım, hayvancılık ve doğal yaşamın iç içe geçtiği alanlarda, yabani hayvanların tarım ürünlerine, evcil hayvanlara ve hatta insanlara zarar vermesi sık karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunun çözümünde, yabani hayvan savar elektrikli çit sistemleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistemler, tarımsal verimliliği artırırken, doğal yaşamı da korumaya yardımcı olur. İşte bu düşünceyi ürüne dönüştürmek ödülü beraberinde getirdi. Yarınlara olan yürüyüşümüzde yaptığı liderlikle önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşumuzdan bu yana yanımızda olarak destekleri ile güç veren Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca daima daha iyiye ulaşmamız noktasında teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin kurum ve kuruluşları arasındaki yüksek uyum ve iş birliğinin yanı sıra ve mevcut ekosistemin oluşturulmasındaki katkıları için Bartın Valimiz Dr. Sayın Nurtaç Arslan’a, yakın ilgileri için milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ile kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm bileşenlerimizi motive edeceğine inandığım proje dolayısıyla yerel kalkınma özelinde önemli kazanımlar sağlayan Doç. Dr. Sayın Ersin Alaybeyoğlu, TEKNO-MAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Köklü ve KOSGEB İl Müdürümüz Sayın Gökhan Akdağoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Ülkemizin yarınları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

Canlı bağlantılarla “Akıllı Elektronik Çit” projesi anlatıldı. “Yeşil Yakalılar” programına “Akıllı Elektronik Çit” projesinin danışmanı BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu ile TEKNO-MAR Yönetim Kurulu Başkanı İlker Köklü de katılarak soruları cevapladı.

Aleybeyoğlu, projenin fikir aşamasından üretim aşamasına kadar süreçten bahsederek “2018 yılında başlayan çalışmalarımız, katma değeri yüksek ürüne ardından da önemli bir ödüle dönüştüğü için çok mutluyum” dedi.

Sektörel olarak 2012 yılından bu yana önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Köklü ise “Başlangıçta yurt dışından gelen ürünlerle sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk. 2014 yılında yerli olarak bir ürün geliştirmeye çalıştık. Yeterli olamadığımız noktada Sayın Rektörümüzün de destekleriyle Bartın Üniversitesi devreye girdi. KOSGEB’den aldığımız destekle birlikte projeyi başarıyla tamamladık. Şimdi ürettiğimiz sistem yurt dışındaki muadillerinden çok daha iyi bir sistem” diye konuştu.

Program, BARÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalara da değinilmesinin ardından son buldu.