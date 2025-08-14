Bartın Üniversitesi (BARÜ) Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) teknik personelinden oluşturulan ekip, geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bu kapsamda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından İnşaat Mühendisi Neslihan Okatan ve İnşaat Teknikeri Ömer Delialioğlu Balıkesir’in Sındırgı ilçesine giderek yürütülen hasar tespit çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Ekip, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışarak depremden etkilenen binalardaki hasar durumu ve yapı güvenliği konusunda teknik değerlendirmeler yapıyor. Ayrıca hasarlı yapıların raporlanması, deprem sonrası oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve depreme dayanıklı yapılar konusunda incelemelerde bulunuluyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sahada görev alan idari insan kaynağına teşekkürlerini ifade etti.