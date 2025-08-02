Bartın’da sigara ile mücadele sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sigara Bırakma Poliklinikleri"nde sigara bırakmak isteyen bireylere bütüncül bir destek sunuluyor.

Bartın Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri koordinasyonunda birey ve kurumlara yönelik farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Hastane veya Sağlıklı Hayat Merkezi "Sigara Bırakma Polikliniğine" başvuran bireylerin öncelikle kronik hastalık öyküleri ve sigara kullanımı geçmişi detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Ardından nikotin bağımlılık düzeyleri ölçülerek kişiye özel bir tedavi planı oluşturuluyor. Tedavi sürecinin temelini düzenli danışmanlık hizmeti oluşturuyor. Psikolojik destek ve irade gücünü artırmaya yönelik çalışmalarla bireyler bu süreçte yalnız bırakılmıyor.

Süreçte gerekli görüldüğünde ilaç tedavisine başlanabiliyor. Sigara bırakma polikliniklerinde görev yapan sağlık personeli; doktor, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı ve gerektiğinde çocuk gelişim uzmanı gibi birçok meslek grubundan oluşan ekiplerden meydana geliyor. Bu multidisipliner yaklaşım, tedavi sürecinin etkinliğini artırıyor. Tütünle mücadele titizlikle sürdürülüyor.

"Birlikte Başarabiliriz"

Bartın Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytekin İdikut, sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekti. İdikut, "Sigara, dünya genelinde önlenebilir hastalık ve ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Kalp-damar hastalıkları, KOAH, inme, akciğer kanseri ve daha pek çok ciddi sağlık sorununa yol açabilen sigaradan kurtulmak, sağlığınız için atacağınız en önemli adımlardan biridir" dedi. Poliklinikler ve iletişim hakkında da bilgiler veren Uzman İdik, "Sigara Bırakma Polikliniği; sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylere tıbbi destek, psikolojik danışmanlık ve bireyselleştirilmiş tedavi yöntemleri sunan özel bir sağlık hizmetidir. Sağlıklı bir nefes ve daha kaliteli bir yaşam için herkesi bu polikliniklere davet ediyoruz. Hastalarımız, Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurmak için 182’yi arayabilir ya da MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden kolaylıkla randevu alabilirler" ifadelerini kullandı.

"Size Destek Olmak İçin Buradayız"

Sigara Bırakma Polikliniğinde görev yapan Dr. Burcu Acar ise sigaranın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguldı. Acar, "Sigara; kalp damar hastalıklarından KOAH’a, birçok kanser türünden erken ölümlere kadar çok sayıda ciddi sağlık sorununa neden oluyor. Biz sağlık çalışanları olarak sigara bağımlılığıyla mücadelede vatandaşlarımızın yanındayız. Polikliniklerimizde bilimsel yöntemlerle, kişiye özel ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurmak isteyen bireyler, aile hekimlerinden ya da doğrudan ilgili merkezlerden randevu alabiliyor Rahat bir nefes almak, daha sağlıklı bir yaşam sürmek için gelin, birlikte başaralım. Size destek olmak için buradayız" diye konuştu.

Sigarayı bırakanlar farklılıkları anlattı

Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurarak bu zararlı alışkanlıktan kurtulan vatandaşlar, sağlık açısından kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getirdi. Bu süreçte profesyonel destek almanın, irade kadar önemli olduğunu vurgulayan birçok kişi, sigarasız hayatın kazandırdığı zindeliği ve mutluluğu paylaştı

"Sabahları yorgun uyanmıyorum"

Uzun yıllar sigara kullanan ve Sağlıklı Hayat Merkezine başvurarak bu alışkanlığa son veren 51 yaşındaki Sevim Doğanay ise tütünü bırakma hikayesini anlattı. Doğanay, "Yıllarca sigarayı bırakmak istedim ama bir türlü başaramadım. En sonunda kararlı bir adım atarak Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvurdum. İlk başta zorlandım ama orada aldığım danışmanlık ve psikolojik destek sayesinde yalnız olmadığımı gördüm. Nefes alışım düzeldi, sabahları yorgun uyanmıyorum. Kendimi kazanmış ve özgür hissediyorum. Herkese tavsiyem, geç olmadan bu adımı atsınlar. Ben başardım sizler de başarabilirsiniz" dedi.

"Nereden başlayacağımı bilmiyordum"

Sigarayı bırakma polikliniğine başvuran Ercan Üre, bu kararı almanın hayatını olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, "Sigara içmek zamanla kendimi mutsuz ve halsiz hissettirmeye başladı. Güne tam dinlenememiş bir şekilde başlamak artık can sıkıcı hale gelmişti. Bu durumu değiştirmek istiyordum ama nereden başlayacağımı da bilemiyordum. Sigara bırakma polikliniğine başvurmam, aslında çokta zor olmadığını, bu konuda bir şeyler yapabileceğimi ve yalnız olmadığımı gösterdi. Aldığım kararla daha da güçlüyüm" dedi.

"İlk kez sigarayla yüzleşebileceğime inandım"

Bir diğer danışan Evrim Doğan, "Sigara kullanmaya oldukça erken yaşlarda başladım. Yıllar geçtikçe ne yazık ki bu alışkanlık hayatımın bir parçası haline geldi, ama bir yandan da beni yavaş yavaş yıprattığını fark etmeye başladım. Nefes almakta zorlanmak, çabuk yorulmak artık görmezden gelemeyeceğim hale geldi. Bir şeyleri değiştirme zamanı geldiğini düşündüm ama bu yolculuğa nasıl başlayacağımı kestiremiyordum. Sigara bırakma polikliniğine başvurduğumda, ilk kez gerçekten bu alışkanlıkla yüzleşebileceğimi ve başarabileceğime inandım. Doktorumun yaklaşımı çok olumlu ve güven vericiydi. Bu süreçte gerek doktorumdan gerekse çevremden destek görmek, yalnız olmadığımı bilmek bana güç verdi. Sigarayı bırakmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, sigara bırakma poliklinikleri size bu yolda rehberlik edebilir. İlk adımı atmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Sigarayı bırakmak hem bireysel sağlığı hem de toplumsal yaşam kalitesini artırıyor. Bu yolculukta destek almak isteyen herkes, ilimizdeki Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurarak ilk adımı atabilir" ifadelerine yer verildi.