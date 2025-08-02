Bartın Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliklerinin ikincisi, "aşk acısını dindiren şelale" olarak bilinen Ulukaya’da gerçekleştirildi. Şelalenin mitolojik hikayesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un babası Ali Rıza Tunç’u da şaşırttı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bilimsel bilginin toplumla etkili ve anlamlı bir şekilde buluşmasını sağlamak amacıyla Bilim Kafe etkinliklerine farklı içeriklerle devam ediyor. Daha önce Amasra’da Bartın halkıyla bir araya gelen BARÜ, bu kez Ulus’ta bulunan Ulukaya Şelalesi’nde bilim toplum buluşması gerçekleştirdi.

Doğada bilim konuşuldu

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile birlikte Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un babası emekli öğretmen Ali Rıza Tunç’un katılımıyla düzenlenen programda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hande Uyar Oğuz, Ulus ilçesinin turizme kazandırılmasının önemi hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Açılış konuşmalarında doğa turizminin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, "Turizmin yerel kalkınmaya etkisi noktasında kurumlar arası iş birliği ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Bu etkinliğin ilçemizin sahip olduğu doğal zenginliklerin tanıtılması ve doğa turizmi açısından faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise, "Bilim toplum buluşmalarımızın bu durağında yeşilin maviyle birleştiği saklı bir cennetteyiz. Saklı olan şey bilinmek, tanınmak ister. Bartın Üniversitesi olarak bizlerin görevi de saklı olan bu yeri başta ülkemiz olmak üzere uluslararası arenada tanıtmaktır. Özellikle Ulus’ta doğa turizminin gelişmesi noktasında yapılan çalışmaların çeşitlendirilmesi için toplumda farkındalıkları artırmaktır. Bu noktada ilimizin birçok alanda ön plana çıkmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ardından geçilen söyleşide Dr. Öğr. Üyesi Hande Uyar Oğuz, "Ulus ilçemiz, Küre Dağları Milli Park sınırları içerisinde yer almakta ve korunan bir alanda bulunmaktadır. Flora açısından çok zengin olan bu coğrafyada 1050 bitki türü var ve bunlardan 43’ü endemik tür olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda 129 kuş türüyle orman kuşları bakımından Türkiye’nin en önemli kuşlarının bulunduğu bir bölgedir. Tarihsel olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu bölgede kral mezarları, heykel, sunak gibi kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak birçok mirasın bulunması arkeolojik bir değere sahip olduğunu da göstermektedir. Barındırdığı güzelliklerle ilçemizin ‘Cittaslow’ yani sakin şehir olarak kabul edilmesi sosyal, kültürel, arkeolojik ve ekonomik olarak bölgeye büyük değer katacaktır" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Uyar Oğuz, Ulus’un Batı Karadeniz kültür tur rotasına alınması gerektiğini de belirterek, "Ulus, doğa temelli turizm faaliyetleri için çok önemli bir potansiyele sahip. Burası kültür, tarih, doğa ve mağara turizmi, trekking turizmi gibi 27 farklı turizm aktivitesinin gerçekleştirilebileceği önemli bir destinasyon olabilir. Sahip olunan kültürel mirasın turizme dönüştürülmesi başta bölge halkı olmak üzere ilimiz için önemli bir kazanım getirerek yerel kalkınmaya katkı sağlayabilir" şeklinde konuştu.

Ulukaya Şelalesi hakkında bilgi veren Oğu, aşk acısını dindiren şelale olarak bilinenen Ulukaya’nın mitolojik hikayesini de anlattı.

Bakan Tunç’un babasını şaşırtan hikaye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un babası Ali Rıza Tunç da çocukluğundan itibaren yaşadığı Ulus ilçesinde ve Ulukaya Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda anlatılan Ulukaya Şelalesi’nin hilayesini yeni öğrendiğini ifade eden Ali Rıza Tunç, "Az önce hocamızın anlattığı şelalenin aşk hikayesini yeni öğrendim. Çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz ama 25-30 gün önce şelale ile ilgili tanıtım levhasını okumuştum. Orada öğrendim. Daha önce böyle bir şey duymamıştım ama demek ki varmış, biz bilmiyormuşuz. Bilmememiz olmadığına işaret değildir" dedi.

Rektör Akkaya, mitolojik hikaye ve efsanelerin, yaşanmış olmasa da, yaşanma ihtimali bulunan hikayeler olduğunu belirtti.

Batı Karadeniz Bölgesi’nin saklı güzelliği olan Ulus ve her yaştan katılımcı tarafından yoğun ilgiyle takip edilen program, soru ve cevapların ardından son buldu.