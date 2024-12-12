Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (EBİLTEM) yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği Projesi kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen, Avrupa Birliği Tarım-Gıda Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Tarım Vizyonu (2023-2035)” genel değerlendirme toplantısına katıldı.

Tarım ve gıda sektörünün insanlık, iklim değişikliği ve çiftçilerin ekonomik zorlukları gibi nedenlerle büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu durum, tarımsal üretimde istikrarın sürdürülememesi ve gıda güvenliğinin sağlanamaması gibi kritik sorunları da beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişmeler ne kadar ilerlerse ilerlesin, tarım ve gıda insanlık için her zaman vazgeçilmez bir öncelik olmaya devam edecektir. Ancak sağlıklı gıdaya erişim ve gıdanın dengeli dağılımı, günümüzde çözülmesi gereken önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Ülkelerin bu sorunlara yönelik geliştirdiği politikalar, geleceğe dair yaklaşımların şekillenmesi ve edinilen deneyimlerin paylaşılması açısından büyük bir önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Üniversitemiz gıda ve tarım güvenliği konusunda öncü rol üstleniyor”

Söz konusu alanda üniversitelere de büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Budak, “Üniversitelerin tarım ve gıda alanında gerçekleştireceği araştırmalarda öncelikli konuların belirlenmesi ve bu konuların derinlemesine incelenmesi, sürdürülebilir çözümler üretme sürecinde kritik bir rol üstlenmektedir. Bu bilinçle, Ege Üniversitesi olarak tarım ve gıda sektöründeki bu kritik sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Üniversitemiz, sağlıklı gıdaya erişim, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım politikalarının hayata geçirilmesi konularında öncü bir rol üstlenmektedir. Araştırma-geliştirme faaliyetlerimizle, tarım ve gıda alanındaki yenilikçi çözümleri teşvik ederken, iklim değişikliğine uyum, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik projeler geliştirmekteyiz” dedi.

Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak akademik birikimimizi toplumun hizmetine sunarak, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliği için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu alandaki liderlik misyonumuzla, ülkemizin ve dünyanın geleceğine değer katmak için kararlıyız” diyerek sözlerini noktaladı.