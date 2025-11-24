Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle bir araya geldi.

Konferans Salonu'nda 'Kanka Buradayız' temasıyla düzenlenen söyleşi programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi. Öğrencilere kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, eğitim hayatının zorluklarına değinerek başarının temelinde istikrar, özgüven ve çalışmanın yer aldığını belirterek; 'Kendinize güvenin, emekler karşılıksız kalmaz' dedi. Konuşmasında tarih, kültür, ahlak ve etik değerlerin her mesleğin temelini oluşturduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Altun, gençlere kitap okumanın önemli olduğunun altını çizerek, 'Okumak en güzel dosttur. Araştırmak en güzel alışkanlıktır. Bunları yaptığınız zaman değeriniz artmaktadır. Ancak bu değerin karşılığını beklemeyin, kendiniz için yapın' diye konuştu. Uluslararasılaşmanın önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; 'Bir insanın ana dili ne kadar güçlü olursa yeni dil öğrenmesi o kadar kolay oluyor. Lütfen en az üç yabancı dil öğrenin' diye konuştu.

Etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi.