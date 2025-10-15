Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri Töreni’nde "Yılın Doktora Tezi" ödülüne layık görülen Dr. Öğr. Üyesi Burcu Timur’u makamında kabul etti.

Farabi Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Genel Sekreteri ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Safi Öz ile ödül sahibi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Timur yer aldı.

Kabulde konuşan Rektör Prof. Dr. Özölçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden sağlık ve spor bilimleri alanında "Yılın Doktora Tezi" ödülünü alan Dr. Öğr. Üyesi Burcu Timur’u tebrik ederek şu sözleri dile getirdi:

"Kıymetli hocamızın Yükseköğretim Kurulumuz tarafından düzenlenen ödül töreninde sağlık ve spor alanında elde ettiği bu önemli başarı, üniversitemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Böylesine prestijli başarılarla üniversitemizi ve şehrimizi gururla temsil eden akademisyenlerimizle iftihar ediyoruz. Bu vesileyle Türk yükseköğretiminin dünya çapında önemli bir konuma gelmesi için bizlere sunduğu destekleri hasebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bununla birlikte Yükseköğretim Kurulundaki vizyoner çalışmalarıyla Türk üniversitelerinin uluslararası akademik camianın görünür yüzü olmasında büyük katkıları olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve tüm YÖK ailesine, bu değerli ödülü kıymetli akademisyenimize layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, kıymetli akademisyenimizin tez danışmanı olan Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Zeynep Şafak Teksin hocamıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin ilk üniversitesi ve Yükseköğretimin parlayan yıldızlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizler akademide adından gururla bahsettiren çalışmalara imza atmaya emin adımlarla devam edeceğiz."

"Yılın Doktora Tezi" ödülüne layık görülmenin mutluluğu ve gururunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Burcu Timur ise kabülde şu duyguları ifade etti:

"Akademik hayatımda büyük önem arz eden doktora tezim ile böylesine anlamlı bir ödülü bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca beni bu ödüle layık gören başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte bizlere her zaman destek olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e ve üzerimde büyük emeği olan değerli tez danışmanım Prof. Dr. Zeynep Şafak Teksin’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."