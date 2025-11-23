Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin kapanış programına katıldı.

Etkinlik; Bartın Üniversitesi ile Almanya’dan Saarland Üniversitesi, Azerbaycan’dan Hazar Üniversitesi, Bosna Hersek’ten Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Uluslararası Final Üniversitesi, Malezya’dan Putra Üniversitesi ve Özbekistan’dan Mamun Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Rektör Akkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özölçer’e nazik katılımlarından dolayı teşekkür etti ve üniversiteler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Makam ziyaretinin ardından Rektör Özölçer, etkinlik alanındaki proje stantlarını gezdi. Akıllı lojistik, akıllı teknolojiler, büyük veri ve analitik, bulut teknolojisi, savunma sanayii, siber güvenlik, nesnelerin interneti, otomasyon ve sürdürülebilir çevre teknolojileri gibi farklı alanlarda hazırlanan projeler hakkında bilgi alan Özölçer, genç araştırmacıların ve girişimcilerin ortaya koyduğu yenilikçi çalışmaları takdirle değerlendirdi. Ardından kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, programa teşrifleri dolayısıyla BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer’e teşekkür ederek Ar-Ge Proje Pazarı’nın Türkiye’nin bilim ve teknoloji vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Törenin devamında dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ödül alan proje sahiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacak nitelikli projelerin desteklenmesinin önemini vurguladı.