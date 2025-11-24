Antalya Anadolu Lisesindeki laboratuvarlar, mezunların bağışlarıyla yenilendi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Bu okula vefa borcumuz var' diyerek eğitime destek çağrısında bulundu.

Antalya'nın köklü eğitim kurumlarından Antalya Anadolu Lisesinde, mezunların katkılarıyla yenilenen laboratuvarların açılışı gerçekleştirildi. Biyoloji, kimya, fizik, kodlama ve bilgisayar laboratuvarları ile müzik ve resim odalarının tamamen yenilendiği çalışma, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu Antalya Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından yaklaşık 1,5 milyon TL'nin üzerinde bağışla hayata geçirildi.

Açılışı yapıldı

Yenilenen biyoloji, kimya, fizik, kodlama ve bilgisayar laboratuvarları ile müzik ve resim odaları, öğrencilerin deneyim temelli öğrenme süreçlerini güçlendirmek amacıyla modern bir yapıya kavuşturuldu. Okulun mezunları arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açılış programına katıldı. Açılışa Antalya Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sinem Elbir, Muratpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, Okul Müdürü Şükrü Kılıç, okul yöneticileri, öğretmenler ve mezunlar katıldı.

Duygusal tören

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, yıllar sonra mezun olduğu okula dönüş yapmanın kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

'Antalya Anadolu Lisesi, hayatımda karakterimin şekillendiği, temel taşlarının döşendiği bir dönemdir. Bugün okulun koridorlarında dolaşırken yıllar önceki o heyecana yeniden döndüm. Bu okulda aldığımız eğitimin, disiplinin ve kültürün bizleri bugünlere taşıdığını bir kez daha gördüm.'

'Bu okula vefa borcumuz var'

Rektör Özkan, mezunların sağladığı desteğin kurumsal aidiyetin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, 'Bu okula hepimizin bir vefa borcu var. Bugün yenilenen laboratuvarlar için yapılan bu anlamlı katkı, bağlılığın somut bir örneğidir.' şeklinde konuştu. Rektör Özkan, bu yatırımların öğrencilerin hayal gücünü geliştireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu laboratuvarların öğrencilerimiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyorum. Dilerim bu mekânlarda kurdukları hayaller, tıpkı bizde olduğu gibi onları geleceğe cesaretle taşır.'

Öğretmenler Günü'nü kutladı

Rektör Özkan konuşmasının sonunda tüm öğretmenlerine teşekkür ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Özkan, 'Antalya Anadolu Lisesi'nin başarısının temelinde öğretmenlerimizin emeği, sevgisi ve fedakârlığı vardır. Öğretmenlerimizin bize kattığı değer hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez. Bugün bulunduğum yerdeysem bunda sizlerin payı çok büyük' dedi.

Açılış töreni, yenilenen laboratuvarların gezilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.