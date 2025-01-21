Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın desteği ve tensipleri ile Türkiye yükseköğretim tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Diş Hekimliği Fakültesinde Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümünü hayata geçirdi.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde yaygın olarak bulunan ancak Türkiye’de daha önce açılmamış olan bu bölüm hem eğitim hem de araştırma alanında önemli bir açığı kapatmayı hedefliyor.

Yeni açılan bölümün, diş hekimliği öğrencilerine daha sağlam bir akademik altyapı sunarak ulusal ve uluslararası ölçekte fark oluşturacağını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu girişimin, üniversitenin araştırma kapasitesini güçlendirme ve disiplinlerarası iş birliğini artırma yönündeki vizyonuyla uyumlu olduğu ifade etti.

Yenilikçi Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesine İmkân Sağlayacak

Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümünün açılmasının Türkiye’deki diş hekimliği eğitimine yeni bir perspektif kazandıracağını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, gelişmiş ülkelerde bu tür bölümlerin yaygın olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Ülke yükseköğretiminde ilk kez açılacak olan bu bölüm, diş hekimliği eğitimine sağlam bir temel oluşturacak, yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlayacak ve öğrencilerimizin uluslararası standartlarla uyumlu, rekabetçi bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacaktır. Diş hekimliği alanında yaptığımız bu öncü adımla, üniversitemizin eğitim ve araştırma kapasitesini bir üst seviyeye taşıyoruz.

Bilimsel Üretkenlik ve Disiplinlerarası Çalışmalar İçin Yeni Bir Kapı

Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü, yalnızca eğitimde değil, bilimsel araştırmalarda da çığır açmayı hedefliyor. Bölüm kapsamında, farmakoloji, patoloji, mikrobiyoloji gibi temel bilimlerin güçlü bir entegrasyonu sağlanarak disiplinlerarası iş birliklerinin önü açılacak. Bu bağlamda, fakültenin bilimsel faaliyetleri desteklenerek, diş hekimliği alanındaki yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi teşvik edilecek.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, yeni bölümün fakültenin akademik gücüne ve Türkiye’nin sağlık alanındaki ilerlemesine katkı sağlayacağını belirterek şöyle devam etti:

Bu bölüm, sadece öğrencilerimiz için güçlü bir eğitim temeli sunmakla kalmayacak, aynı zamanda fakültemizin uluslararası iş birliklerini artırmasına ve bilimsel üretkenliğin daha ileri taşınmasına olanak tanıyacaktır. Bu bağlamda, bölümün ilk kez Atatürk Üniversitesinde açılmasına onay veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da köklü tarihi, nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı altyapısı ile ülke yükseköğretimine hizmet etmeye ve öncü adımlar atmaya devam edecektir.

Atatürk Üniversitesinden Sektöre ve Eğitime Katkı

Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümünün açılması, Atatürk Üniversitesinin eğitimde ve araştırmada ileriye yönelik attığı kararlı adımlardan birini daha gözler önüne seriyor. Bu girişim, Türkiye’de diş hekimliği alanındaki eğitim kalitesini artırırken, uluslararası düzeyde dikkat çeken çalışmaların önünü açmayı hedefliyor.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu gelişme, Atatürk Üniversitesinin öncülük vizyonunun bir yansıması olarak hem üniversite bünyesinde hem de diş hekimliği sektöründe heyecanla karşılandı.