Edirne’nin Havsa ilçesinde yapımı devam eden Trakya’nın en büyük canlı hayvan pazarı alanında incelemede bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trakya bölgesi açısından son derece öneme sahip konumdaki Havsa Hayvan Pazarı’na yapılan kompleksin yüzde 75’ini İl Özel İdaresi, yüzde 25’ini de belediye karşıladı.

Hastalıktan ari bölge olan Trakya bölgesinde son derece modern, yeni bir hayvan pazarı olma özelliğine sahip olacak tesisin, 4 bin 431 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi. Ayrıca hayvanlarını satmaya getiren vatandaşlar için yaklaşık 2 bin metrekare otopark alanının da mevcut olduğu bildirildi.

Havsa Canlı Hayvan Pazarı’nın yeni, modern ve üreticilerin ihtiyacına yönelik yapısıyla en kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.