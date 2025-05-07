Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti kapsamında temaslarını sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Maryland eyaletinde bulunan ve Türk-Amerikan toplumunun önemli merkezlerinden biri olan Diyanet Center of America’yı (DCA) ziyaret etti.

DCA Başkanı Doç. Dr. Fatih Kanca organizasyonunda düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Lisansüstü Öğrenci Sempozyumuna onur konuğu olarak katılan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesini ve vizyonunu tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

DCA Başkanı Tanca’dan Akademik İş Birliğine Destek Mesajı

Ziyarete ev sahipliği yapan DCA Başkanı Doç. Dr. Fatih Tanca, bilimsel ve kültürel etkileşimlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Atatürk Üniversitesi gibi köklü kurumlarla yapılacak iş birliklerinin ABD’deki Türk akademik çevresi açısından da önemli olduğunu belirtti. Tanca, bu tür etkinliklerin hem genç akademisyenlerin gelişimine katkı sunduğunu hem de ABD ile Türkiye arasındaki bilgi köprüsünü güçlendirdiğini vurguladı.

Bilimsel Etkileşimi Teşvik Eden Uluslararası Bir Platform

Dünyanın dört bir yanından genç akademisyenlerin katılım gösterdiği sempozyum, disiplinlerarası etkileşimi destekleyen yapısı sayesinde önemli bir bilimsel paylaşım ortamı sundu. Etkinliğin, farklı coğrafyalardan gelen bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi üretimi ve akademik dayanışmaya katkı sunduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu tür buluşmaların bilimsel düşüncenin evrensel gücünü pekiştirdiğini ifade etti. "Genç araştırmacılarla aynı zeminde buluşmak, bilgiye dayalı üretimin sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi" diyen Hacımüftüoğlu, uluslararası bilimsel ağlara entegre olmanın stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesinden Küresel Açılım Vurgusu

Konuşmasında, Atatürk Üniversitesinin uluslararası bilim camiasıyla daha güçlü ilişkiler kurma hedefi doğrultusunda aktif bir vizyon benimsediğini dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, sadece bilgi üretmenin değil, bu bilgiyi insanlık yararına paylaşmanın da bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. ABD ziyareti kapsamında birçok üniversite, sektör temsilcisi ve araştırma kuruluşuyla temaslarda bulunacaklarını belirten Hacımüftüoğlu, bu iş birliklerinin üniversitenin küresel ölçekteki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.