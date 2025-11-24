Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: Geleceğimizi inşa eden, toplumların kaderini değiştiren ve her bir bireyin hayatına anlam katan en kıymetli meslek grubu hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Bu kutlu görev; yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunu, ahlâkı, bilimi ve erdemi yeni kuşaklara ulaştırma sorumluluğunu taşımaktadır.

Atatürk Üniversitesi olarak bizler, eğitim meşalesini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan tüm öğretmenlerimizin fedakârlığını ve emeklerini yürekten hissediyor; nitelikli insan yetiştirmenin ancak onların gayretiyle mümkün olduğunun bilincini taşıyoruz. Bugün ülkemizde bilimin, sanatın, kültürün ve toplumsal gelişimin lokomotifi olan bütün eğitim camiası, geleceğe umutla bakan güçlü Türkiye vizyonunun en temel unsurudur.

Görevini büyük bir özveriyle sürdüren, zorluklara rağmen öğrencileri için her daim yol gösterici olmayı başaran tüm öğretmenlerimiz; sizler bir çocuğun hayatında ilk kıvılcımı yakan, bir gencin ufkunu genişleten, bir toplumun yarınlarını şekillendiren gerçek kahramanlarsınız. Emekleriniz, sabrınız ve adanmışlığınız, milletimizin en kıymetli mirasıdır.

Bu duygularla; ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin dört bir yanında ve dünyanın birçok farklı coğrafyasında görev yapan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.