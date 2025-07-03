Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, yerel basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, üniversitenin bölgesel kalkınma sürecine katkı sunacak yeni vizyon projelerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantı kapsamında; kırsal eğitimin genişletilmesinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, kültürel değerlerin markalaşmasından uluslararası akademik iş birliklerine uzanan çok yönlü stratejik hedefler ele alındı.

Rektör Emiroğlu, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik dokusuna uygun çözümler üretmek istediklerini ifade ederek şöyle devam etti, "Biz Ardahan Üniversitesi olarak, bu bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik dokusuna uygun çözümler üretmek zorundayız. Eğitim yalnızca merkezde değil, kırsalda da erişilebilir olmalı. Kampüslerimizi bu vizyonla yeniden kurguluyoruz. Üniversitemizin bölgeyle bütünleşme politikası çerçevesinde Posof, Çıldır ve Göle ilçelerinde kurulması planlanan yeni kampüslerin yalnızca eğitim-öğretim değil, sosyal yaşam ve istihdam açısından da değer üretmeyi amaçlıyoruz " dedi.

Toplantıda, üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin uluslararası etkinliklere aktif katılımının, yalnızca akademik deneyimle sınırlı kalmadığı; aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının korunması ve tanıtılması açısından da kritik önemde olduğunu vurgulayan Rektör Emiroğlu,

"Öğrencilerimiz, Ardahan’ın yemek kültürünü dünyaya tanıtacaktır. Bu doğrultuda, yerel basın mensuplarının önerileriyle "Isırgan Otu Çorbası ve Posof Kızıl Elması" gibi geleneksel ürünlerin coğrafi işaretlenerek piyasaya kazandırılması yönünde girişimler başlatılacak’’ dedi.

Rektör Emiroğlu, üniversitenin fakülte yapılanmasında da bölgesel ihtiyaçlara dayalı bir dönüşüm öngörüldüğünü belirtti. Bu kapsamda Mühendislik Fakültesi yerine Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması planlanmakta; fakülte bünyesinde veterinerlik, tarım, hayvancılık ve bahçe bitkileri gibi alanlarda uygulamalı eğitim verecek bölümler açılacağı bilgisini verdi. Emiroğlu, bu yapılanmayla mühendislik altyapısına sahip, sahada çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Sağlık Bilimlerine de özel önem verdiklerini belirten Emiroğlu, "Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi sağlık. Bu alandaki programlarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.