Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sınav dönemlerinde 7/24 ev sıcaklığında hizmet veren Merkez Kütüphanesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Final sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizi ziyaret ederek moral verdik. Sınav dönemlerinde gelenekselleşen kütüphanenin aralıksız hizmet vermesi uygulaması öğrencilerimiz tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam öğrencilerimizi ziyaret ederek heyecanlarına ortak olduk. Öğrenci odaklılık ilkemiz doğrultusunda, her sınav döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan ve 7/24 hizmet veren Merkez Kütüphanemizi ziyaret ettik. Final sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Merkez Kütüphanesini, ulusal ve uluslararası geniş kaynak yelpazesi ile dijital veri tabanları ile donattıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı öncü bir araştırma üniversitesi olarak eğitimden araştırmaya, kültür sanattan spora her alanda öğrencilerimize daha zengin fırsatlar sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz projeler neticesinde Merkez Kütüphanemiz referans bir kaynak üssüne dönüştü. Bilgiye en hızlı ve kolay erişilen bir konuma geldi. Son 7 yılda veri tabanı sayısı 62’den 141’e, elektronik kaynak sayısı 226 binden 7 milyona, toplam kaynak sayısı ise 490 binden yaklaşık 8 milyona çıktı” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Budak, “Öğrencilerimizin mekânsal ihtiyaçlarına yönelik yeni düzenlemeler yaptık. Sınav dönemlerinde mesai saatlerimizi 7/24 uygulayarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. İkramlarımızla aile sıcaklığında bir konfor sunmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin kalbi olan Merkez Kütüphanemiz son düzenlemelerle; 12 bin metrekare kapalı alan içerisinde 2 bin 500 kişilik oturma kapasitesine ulaştı. Tüm çalışmalarımız neticesinde Merkez Kütüphanemiz, hem kurum içi öğrenci ve akademisyenler için hem de kurum dışı kullanıcılar için sosyal yaşam alanına dönüştü. Gençlerimiz yeter ki çalışsın onlara her türlü kolaylığı sağlayıp, desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.