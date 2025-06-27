Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Eğitim Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Unutmayalım ki vicdanın sesi olan Türkiye’mize sahip çıkmak, hepimizin vazgeçilmez vazifesidir" dedi.

OMÜ Eğitim Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde 16 programda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 700 genç öğretmen adayı mezunlar, geleceğe uğurlandı. Yaşam Merkezinde yapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Hızla değişen dünyada üniversitenin öğrencilerine sunduğu kazanımlar elbette ki diploma ile sınırlı değildir. Hayata emin adımlarla atılmak için ‘mezun’ sıfatı taşımak gerek şarttır ama yeter şart niteliği taşımaz. Bireyin mesleki yetkinliği yanında kişisel özelliklerinin de geliştirilmesi, ufkunun derinleşmesi, yüksek vasıflar edinebilmesi artık akademik süreçlerin ana hedefleri hâline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin en köklü yükseköğrenim kurumlarından biri olmanın ayrıcalığını yaşamaktayız"

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin aydınlık yarınlarına omuz verecek nesillerin, geleneği geleceğe taşıyıp ilmin rehberliğinden şaşmadan yol alırken, arkalarında koskoca bir tarihin yattığını bilmeleri gerekir. Üniversitemize ad olan 19 Mayıs’ın aynı zamanda milletimize bayram oluşu, böylesi bir şuur hamlesinin sonucudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucu kadrosu yalnızca kurtuluşa odaklanmamıştı. Yeni kurulacak devletin bilimin rehberliğinde yükselebileceği, hepsinin ortak fikriydi. OMÜ ailesi olarak yarım asırlık tecrübemizle ülkemizin en köklü yükseköğrenim kurumlarından biri olmanın ayrıcalığını yaşamaktayız. Verdiğimiz nitelikli eğitimin yanı sıra sunduğumuz bilimsel, kültürel ve sosyal imkânlarla öğrencilerimizi rekabetçi fertler olarak geleceğe hazırlamaktayız. Çünkü biz, eğitimi sadece bireysel başarıya değil, ortak geleceğimize yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Umudum ve inancım, bu yılki mezunlarımızın da ülkemize göz aydınlığı, milletimize nefes olacağı yönündedir. Yeter ki gayretleri eksilmesin, ümitleri kesilmesin" diye konuştu.

"Öğrencilerimize önce milletin, sonra ailelerinin emaneti olarak baktık"

Öğrencilere önce milletin, sonra ailelerinin emaneti olarak baktıklarını belirten Rektör Aydın, "Bu emanetin bilgiyle yücelmesi, erdemle gelişmesi çabalarımızın ana gayesi oldu. Öğrencilerimizin millî hislerimizi ötelemeden evrensel değerleri sahiplenmelerin her daim önemsedik. İnsanlığın derin sancılarla boğuştuğu günümüzde bu yaklaşımın son derece kıymetli olduğunun farkındayız. Başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanından yükselen mazlumların çığlığına kulak tıkamayan duyarlılık, bu toprakların mayasında mevcuttur. Unutmayalım ki vicdanın sesi olan Türkiye’mize sahip çıkmak, hepimizin vazgeçilmez vazifesidir" şeklinde konuştu.

"Tavsiyem odur ki geleceğe dair umut çiçeklerinizi asla soldurmayın"

Mezun öğrencilere seslenen Rektör Fatma Aydın konuşmasını şöyle tamamladı:

"Artık hayat yolculuğunda yeni bir eşiğin başındasınız. Tavsiyem odur ki geleceğe dair umut çiçeklerinizi asla soldurmayın. Öğrenmekten, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Duyarsız, ilgisiz, heyecansız kimselerden olmayın. Merak etmeye kendinizi alıştırın. Zira öğrenmenin ve yenilenmenin başı, merak etmektir. Sözlerime burada son verirken eğitim fakültemizin bu yılki mezunlarına ömür boyu başarılar diliyorum. Mezuniyet törenimizin sizler ve ülkemiz için sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Dekanı Çalışıcı: "Öyle bir mesleğe sahipsiniz ki isminiz hiçbir zaman unutulmayacak"

16 farklı programda 43. dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, "Eğitim hayatınızdaki en önemli dönüm noktalarından olan, lisans eğitimini başarıyla tamamladınız. Bir eğitimci olarak, önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle, yapacağınız çok şey var. Bunları yaparken ihtiyaç duyacağınız güç, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Sizler artık, "bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözünün muhatabı olan, öğretmenlersiniz. Başka hiçbir mesleğe nasip olmayan öyle bir mesleğe sahipsiniz ki, isminiz hiçbir zaman unutulmayacak ve 40 yıl sonra bile hatırlanacaktır. Bu vesile ile biliyoruz ki, sizler de bizi unutmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca elde edeceğiniz her başarı ve eğitime katkı, siz ve aileniz kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesini de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmenlik onurunu asla çiğnetmeyecek, o kutsal bayrağı elimizden hiç düşürmeyeceğiz"

Mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birinci olan Biyoloji Bölümü mezunu Samet Bilgen, "OMÜ Eğitim Fakültesi mezunu olma ayrıcalığını ve mutluluğunu paylaştığım değerli arkadaşlarım. Uzun süren eğitim hayatımızın sonuna geldik. Buradan hepimiz, bir meslek sahibi olarak ayrılıyoruz. Bugün, mezuniyet günü; bugün, bir dönemecin alındığı gün; bugün, bayrak yarışının bize aktarıldığı gün... Sorumluluğumuzun bilincinde olarak burada bütün misafirlerimizin, tarihin ve milletimizin huzurunda sizler adına ve sizlerle birlikte söz veriyorum. Öğretmenlik onurunu asla çiğnetmeyecek, o kutsal bayrağı elimizden hiç düşürmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödüllerinin verilmesiyle devam eden mezuniyet töreninde; diğer genç öğretmen adaylarına da başarı belgeleri akademisyenler tarafından sunuldu.

Törende öğretmenlik yemini ile mesleğe olan bağlılıklarını dile getiren Eğitim Fakültesi mezunları keplerini gökyüzüne fırlatarak bu özel günlerinin tadını çıkardılar.

Yaşam Merkezinde gerçekleşen törene; Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, fakülte dekanları, öğretim elemanları ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.