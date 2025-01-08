Reklam endüstrisinde fark yaratmak isteyen sektör profesyonelleri, en son teknolojiler ve ilham verici çözümlerle SIGN İstanbul 2025’te tanışacakİSTANBUL (İGFA) - Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Sektöründe teknoloji ile inovasyonu bir araya getiren ticaret platformu SIGN İstanbul’un yeni tarihleri belli oldu. Informa Markets tarafından Tüyap İstanbul’da 26.’sı gerçekleştirilecek SIGN İstanbul, 2-5 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bölgesel ve uluslararası ölçekte sektörünün buluşma adresi olan SIGN İstanbul, Türkiye ile birlikte 100’e yakın ülkeden 25 bin alıcıyı, aralarında dünya markalarının da olduğu 300’ün üzerinde marka ile buluşturacak.

2025 hazırlıkları başlayan fuarda; tekstilden ahşaba, camdan mukavvaya, plastikten metale kadar yuvarlak yüzeyler de dahil neredeyse her tür malzeme üzerine basabilen teknolojiler, daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli geniş ebat baskı yapabilen dijital baskı makineler, devasa boyutta LED ekranlar, neon teknolojiler ve yeni nesil görüntü sistemleri sergilenecek.