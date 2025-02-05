Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Raziye Atik, tam 20 yıldır her gün Güzelyurt Mezarlığı’nı temizliyor.

Güzelyurt Mahallesi’nin sakinlerinden 75 yaşındaki Raziye Atik, mezarlığın her köşesine titizlikle bakım yaparken, yardım almadan bu işi tek başına üstleniyor. Temizlik yapmadığı zamanlar üzüldüğünü belirten Atik, işin zorluklarına rağmen bu görevi gönülden yerine getirdiğini söyledi. Bazı mezar sahiplerinin bayramlarda geldiğini belirten Raziye Atik, "Burada bulunan mezarlığın içerisini hiç tanıdık yabancı demeden ben temizliyorum. Temizlik yapmadığım zamanlar üzülüyorum ve huzursuz oluyorum. Geleni var gelmeyeni var. Mezar sahiplerinden sadece bayramda gelenler var. Buna rağmen her yeri temizliyorum" dedi.

"Her gün 4 saat çalışıyorum"

Mahalleden kimsenin desteğini almadığını kaydeden Atik, "20 senedir tek başıma yapıyorum. Sadece temizlikten sonra çıkan atıkları çekmekte güçlük çekiyorum. Mezarların arası dar olduğu için zorlanıyorum. Mahalleden kimse yardıma gelmiyor. Hatta bana ‘Herkes kendi mezarına sahip çıksın sen niye gidiyorsun?’ diye de söyleniyorlar. İçim durmaz benim. Yakında Ramazan ayı geliyor, yavaş yavaş temizlerim. Ramazan ayında gelemiyorum. Bayram önü temizliği bitirmeliyim. Her gün sabah geliyorum. 3-4 saatim burada geçiyor" şeklinde konuştu.

"Belediye temizliyor sanıyorlar"

Atik, "Mezarlığı temiz bulduklarında belediyenin çok güzel temizlediklerini söylüyorlar. Belediye temizledi sanıyorlar. En temiz bizim mezarlık diye övünüyorlar. Buraya gelip her şeyden uzaklaşıyorum. Burada işime karışan da yok. Burada yakınlarımın da mezarı var. Kayınpederim, kayınvalidem, annem, 4 kardeşim var. Hepsi akraba. Bu işi gücüm yettikçe yapacağım" dedi.

"Çalı süpürgesi istiyorum"

Belediyeden temizliğe gelmediklerini ifade eden Atik, "Arada geliyorlar, temizlediğim atıkları yakıyorlar. Dışarı bile atmıyorlar. Buraya temizliğe geldiklerinde öğle yemeklerini getiriyorum bir yere gitmesinler, işi bitirsinler diye. Yemeklerini getiriyorum çalışanların. Yemek yemeğe gider, gelmezler diye getiriyorum. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden sadece süpürge istiyorum, süpürgem eskidi" diye konuştu.