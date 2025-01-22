Beşiktaş’ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Athletic Bilbao karşısında attığı gollerle bu sezon Avrupa’da ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, müsabakanın 17. ve 60. dakikalarında kaydettiği gollerle 3 puanın mimarlarından oldu. Rashica, fileleri sarsarak bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü de atmış oldu.

Milot Rashica, ayrıca takımının 3. golünde Rafa Silva’ya asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Athletic Bilbao: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Athletic Bilbao: 0 (Maç devam ediyor)

Mücadeleye 11’de başlayan Kosovalı kanat oyuncusu, 79. dakikada yerini Joao Mario’ya bıraktı.

Kaynak: iha