İSTANBUL (İHA) – RAMS Global ve ikonik İtalyan moda markası ETRO, markanın gayrimenkul sektöründeki ilk projesi ‘ETRO Residences İstanbul’ projesinde bir araya geldi.

Amiral gemisi gayrimenkul ve inşaat olan, 7 farklı sektörde faaliyet gösteren RAMS Global, geçtiğimiz Ekim ayında Milano’da İtalyan moda markası ETRO ile gerçekleştirdiği imza töreninin ardından ilk projesini tanıttı. Anlaşma kapsamında tek yetkili partner olarak ETRO ile birçok projeye imza atacak RAMS Global, lüks ve estetik açıdan öne çıkan ETRO Residences projesini İstanbul Maslak’ta hayata geçiriyor.

Devran Bülbül: "İstanbul’umuza yakışır bir başyapıt kazandıracağız"

Dünya markası ETRO ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "ETRO gibi bir dünya markasının gayrimenkul sektörüne adım atarken bizlere ve İstanbul’a güvenmesi çok kıymetli. İstanbul’umuza yakışır bir başyapıt kazandıracağımıza eminiz. ETRO Residences İstanbul, sadece İstanbul’un değil, Avrupa’nın da en yenilikçi ve ayrıcalıklı lüks yaşam alanlarından biri olarak konumlanacak. Bu iş birliğini önümüzdeki yıllarda farklı coğrafyalara da yaymayı hedefliyoruz" dedi.

ETRO CEO’su Fabrizio Cardinali ise şunları söyledi: "RAMS Global ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, ETRO Residences İstanbul projesi markamız adına önemli bir adımı temsil ediyor. 57 yıllık mirasımız boyunca gelenek ve inovasyonu bir araya getirerek lüks, eklektizm ve yaşam tarzına yönelik vizyonumuzu geliştirdik. Bu proje, ETRO’nun özgün estetik anlayışını yansıtan prestijli bir girişimi de yansıtıyor. Bu vizyonun hayata geçirilmesine katkı sağlayan iş ortağımız Oniro Group’a teşekkür ederiz."

Yapılan açıklamaya göre, iç mimarisi ETRO tarafından tasarlanan ETRO Residences İstanbul, 1+1’den 4+1’e kadar farklı büyüklükteki sınırlı sayıdaki dairelerde markalı rezidans ayrıcalığını sunuyor. Proje; sonsuzluk havuzu, helikopter pisti, paylaşımlı çalışma alanlarının yanı sıra metro bağlantısıyla restoranlar, kültür sanat alanları ve seçkin markalara ev sahipliği yapmayı planlıyor. Proje; özel butler servisi, kişisel concierge hizmetleri, helikopter ve limuzin transferleri, sanat danışmanlığı ve bireysel wellness programları gibi hizmetler verecek. Proje, yalnızca İstanbul’un değil, Avrupa’nın da önde gelen ayrıcalıklı ve yenilikçi lüks yaşam alanlarından biri olmayı planlıyor.