Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa’da altı ilçeyi kapsayan uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa’da altı ilçeyi kapsayan uyarıda bulundu.

İnegöl, Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Harmancık, Yenişehir ilçelerini kapsayan ve bugün 13.00’dan başlayıp 21.00’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"