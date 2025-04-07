Kırşehir’de Beyazay Derneği Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleceğin teminatı olarak görülen çocukları sevindirdi.

Kırşehir Beyazay Şubesi, bu bayramda da ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Dernek gönüllüleriyle birlikte yürütülen çalışmalarda, onlarca çocuğun bayramlık kıyafetleri temin edilerek kendilerine teslim edildi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, "Bu bayramda da Beyazay Şubesi olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı giydirerek gözlerindeki o güzel parıltıyı görmek ve hissetmek bizler için tarif edilemez bir duygu. Hep birlikte yarınlarımızın çocuklarının yüzleri gülsün istiyoruz" dedi.

Göçmen, Beyazay ailesi olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her zaman çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.