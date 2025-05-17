Kırşehir’de ömrünü Ahilik kültürüne adamış, Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye geneline yayılmasında öncülük eden ’Ahi Baba’ mahlaslı Mustafa Karagüllü; vefatının 7’nci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Kümbetaltı Mezarlığı’nda düzenlenen anma programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa katılan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk; Karagüllü’nün Ahilik kültürünün ülke geneline yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Öztürk, konuşmasında; "Mustafa Karagüllü’nün ölümünü henüz unutamadık. Ahiliğin büyük bir ekoldü. Türkiye’nin nasıl başkenti Ankara ise Ahiliğin de başkentinin Kırşehir olduğunu anlattı" dedi.

Karagüllü’nün eşi İsmet Karagüllü ise anma programına katılanlara teşekkür etti. Program sonunda Ahi helvası ve akide şekeri ikram edilldi. Anma programına katılmayan Kırşehir Belediyesi ise alternatif program oluşturarak ayrı bir etkinlik düzenledi.