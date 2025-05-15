Kırşehir’de Nisan ayına ilişkin açıklanan asayiş raporuna göre; İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik kararlı mücadelesi sonuç verdi. Polis ekipleri; zehir tacirlerine göz açtırmazken, kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra; uyuşturucu kullanımı ve diğer bağlantılı suçlara ilişkin 23 olay meydana geldi. Bu olaylarda toplam 45 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan arama ve incelemelerde toplam 498,29 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri; uyuşturucuyla mücadelenin hem sahada hem de farkındalık oluşturma çalışmalarıyla sürdürüleceğini belirtti. Kentte yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.