KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de tarihte bilinen ilk alışveriş merkezi olarak kabul edilen tarihi Ahi Çarşısı’nın dış cephesi boyanıyor.

Kırşehir kent merkezinde bulunan yapının, uzun yıllar boyunca ticari faaliyetlerin merkezi olarak hizmet verdiği biliniyor. Günümüzde ise çeşitli esnafların bulunduğu bu yapı, halk arasında "ilk AVM" olarak anılıyor. Ahi Çarşısı yönetimi tarafından alınan karar sonucu boyama işleminin yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk külliye projesi alanında kalan yapının etrafında Selçuklu mimarisiyle Zanaatkar Çarşısı ve Ahi Evran-ı Veli’nin kabri ve Ahilik Müzesi yer alıyor.