Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında "Akademinin Sesi Korosu" tarafından verilen konser, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Açık Spor Alanı Sahne’de; 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında "Akademinin Sesi Korosu" konseri düzenlendi. Konsere; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Eşi Seran Özölçer Hanımefendi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konserde BEUN Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör. Cem Dertsiz’in şefliğinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademik ve idari personelinden oluşan "BEUN Akademinin Sesi Korosu"; Türk halk ve sanat müziği ile sevilen popüler şarkıları seslendirdi. Yoğun katılımın gözlendiği ve dinleyicilerin şarkılara hep birlikte eşlik ettiği konser, şenlik haftasına damga vurdu.

Konser sonrasında Şef Öğr. Gör. Cem Dertsiz’e, Seran Özölçer Hanımefendi çiçek takdiminde bulundu. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Öğr. Gör. Cem Dertsiz’e teşekkür belgesi takdiminde bulunarak tüm koroyu tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Özölçer, teşekkür belgesi takdiminden sonra 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası’nda düzenlenen "Akademinin Sesi Korosu" üzerine sahnede bir açıklama yaptı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası içerisinde gerçekleştirdiğimiz gerek bilimsel gerek kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla icra edildi. Bugün değerli akademik ve idari personelimizden oluşan "Akademinin Sesi Korosu" konseriyle de Türk müzik kültürü içerisinde yer alan ömürlük şarkılar en güzel şekilde icra edilerek sevgili öğrencilerimize ve dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatıldı. Konserde emeği geçen başta Şef Öğr. Gör. Cem Dertsiz hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimiz ile kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek akademik, sportif ve çeşitli sanatsal etkinlikler ile son bulacak.