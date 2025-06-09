Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Sadık Dönmez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Sadık Dönmez (72) bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dönmez için Karadeniz Ereğli ilçesinde askeri tören düzenlendi. Törene Zonguldak Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergin, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Gülüç Belediye Başkanı Sadık Kara, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Kıbrıs gazisinin Türk Bayrağına sarılı naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi. Törende gözyaşları sel olurken, protokol üyeleri ve vatandaşlar aileye taziyelerini iletti.

Askerlerin omzunda taşınan cenaze, Ereğli’deki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.