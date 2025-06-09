Zonguldak’ın Bakacakkadı beldesinde her yıl geleneksel olarak sürdürülen bayram kutlaması bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bakacakkadı Merkez Mahallesi Muhtarı Aşkın Gökdemir, 20 yılı aşkın süredir süren geleneğin bu yıl da vatandaşların desteğiyle devam ettiğini belirtti. Mahalle sakinleri, yolcu alan trenlere de tepsilerle bayram yemeği ikramında bulundu.

Her bayramın ardından geleneksel olarak düzenlenen "dördüncü bayram" etkinliğinde bu yıl yaklaşık 3 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. Muhtar Gökdemir, "Bu sene 3 bin kişi hemen hemen tamamladık sayılır. Daha bayramımız devam ediyor. 3 bini de geçecek diye hesaplarımızı yapıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında kurban hisselerinin de vatandaşlar tarafından hazırlandığını aktaran Gökdemir, "Camimizde kurban hisseleri hazırlanıyor. Girmek isteyen vatandaşlarımızı da kurban hisselerine davet ediyoruz. Ondan sonra vatandaşlardan camimize desteklerimizi alıyoruz" diye konuştu.

"Trenlerdeki misafirlere de ikramda bulunuyoruz"

Gökdemir, dördüncü bayram geleneğinin yalnızca mahalle halkına değil, bölgede görev yapan kamu personeline de yönelik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün trafik memurları geldi. Jandarması olsun, polisi olsun, 112 sağlık ekibi olsun, şehrimizde bulunan diyaliz merkezleri olsun, çalışan memurlarımız ve hepsine burada yemek ikramında bulunduk. Bu güzergahtan geçen trenlere de, müsait olanlara veriyoruz."

20 yıllık geleneğin süreceğini söyleyen Gökdemir, "Gelenek, inşallah sorun olmazsa, şartlar olduğu sürece devam edecek" ifadelerine yer verdi.