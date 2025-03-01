İftarda ve sahurda nelere dikkat edilmesi, neler yapılması gerektiğini açıklayan uzmanlar, iftar ve sahurda yemeğin fazla kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının, manevi derinliğinin yanı sıra, beslenme alışkanlıklarının da önemli ölçüde değiştiği bir dönem olduğunu belirten uzmanlar, daha rahat bir Ramazan geçirmek için yeme ve içmeye dikkat edilmesi konusunda uyardı. Memorial Diyarbakır Hastanesi Uzman Diyetisyeni İrem Akpolat, Ramazanda beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi. Akpolat, "Orucumuzu bir iki bardak suyla açtıktan sonra 1 adet hurma veya kuru kayısıyla beraber bir kase çorba ile başlayabiliriz daha sonra en az bir 5-10 dakika bir dinlenme süresi kendimize verebilirsek sindirim sürecimizi daha da hızlandıracağız ve akabinde de yemeğe geçmeden önce biraz dinlenmiş de olacağız ana yemeklerimizde mutlaka et tavuk balık gibi kuru baklagilde yiyeceklerle beraber desteklenmiş kaliteli protein içerikte ana yemeklerde tercih edebiliriz, bunun dışında mutlaka her zaman soframızda iftar sürecinde bol sebze içerikli ürünler salata söğüş sebzeler olmasını öneriyoruz. Mutlaka yoğurt, ayran gibi kalsiyum içerikli ürünlere de desteklemekte fayda var. İftardan sonra eğer tatlı tüketimi olacaksa önceliğimiz tabii ki taze ve kuru meyvelerden yana olmalı ama porsiyon kontrolü olacak şekilde haftada 1-2 kez sütlü tatlı tercih edilebilir. İftardan sonraki süreçlerde mümkünse eğer su tüketiminizi aksatmamalıyız" dedi.

Fiziksel aktivitenin es geçilmemesi ve yürüyüşleri mutlaka önerdiklerini bu sayede de hem sindirim sisteminin çok daha iyi çalışması hem de aynı şekilde egzersiz sürecinin devam ettirmiş olacağını belirten Akpolat, "İftardan sonraki sürecimiz tabi sahur sürecim sahurda yapmamız gereken ise gün boyunca enerjimizi düşürmeyecek sindirime kolay bir menü planlamak özellikle yine kaliteli proteinlerden olan yumurta proteini peynir gibi ürünler tüketerek aslında gün boyunca tokluğumuzu arttıracak besinler tercih edebiliriz bunun yanında tam tahıllı ürünlerden tam buğday ekmekleri çok tahıllı ekmekler tercih edebiliriz ve tabii ki de olmazsa olmaz lif içeriği zengin sebzelerle desteklememizi öneriyoruz yine sahur sürecinde yeterli miktarda su tüketmeyi de ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

Beslenmeden hemen sonra egzersiz yapılmamalı

İftardan sonraki egzersizliği yaparken de özellikle 1-2 saat yemek sonrası iftar sonrası yapmaya özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Akpolat, "Aç karnına kronik hastalığı olan bireylerde egzersiz önermiyoruz 150 ile 300 dakikalık bir egzersiz haftalık olarak bizim için yeterli olacaktır bunun yanı sıra tabii ki de iftarı açarken öncelikle çok fazla su tüketimi de önermiyoruz 1-2 su bardağı yeterli daha sonrasında gıdaya başlarken de önce çorba sonra ana yemeğimiz biraz sebze tükettim şeklinde kademe kademe ilerleyelim birazcık daha yavaş porsiyonlarla ilerlemeyi öneriyorum" şeklinde konuştu.

Akpolat, "Ramazan’da kilo yönetiminizi devam ettirmek istiyorsanız bu süreçte en önemli şey protein ve lif alımınızı azaltmamak ihtiyacınız kadar tüketmek bunun yanı sıra su ihtiyacınızı tamamlamak günlük olarak yeterli su tüketimini sağlamak ayrıca egzersizden eksik kalmamak günlük egzersiz rutininizi bozmamak en az bir yarım saat 20 dakika yürüyüşlerle bunu desteklemek" ifadelerini kullandı.