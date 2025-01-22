Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre her yıl 300 bin kadın, rahim ağzı kanserinden yaşamını yitiriyor. HPV virüsünün sebep olduğu bu kanserden korunmanın yolu, HPV aşısı ve düzenli aralıklarla HPV taraması yaptırmak. Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cenk Mustafa Güven “Anormal adet kanaması, uzun süreli kanlı ve kokulu akıntı, ilişki sırasında kanama, bele ve sırta vuran ağrı, bacakta ödem ve ağrılı idrar yapma gibi belirtileri olan kadınlar mutlaka hekime başvurmalı” dedi.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 2 bin kadın, rahim ağzı (serviks) kanserine yakalanıyor, yine her yıl bin kadın da bu nedenle hayatını kaybediyor. Cinsel yolla bulaşan HPV virüsü, rahim ağzı başta olmak üzere vulva, vajen, makat, baş-boyun ve boğaz, penis gibi organlarda kansere neden oluyor.

Rahim Ağzı Kanser Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan İzmir Can Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cenk Mustafa Güven, HPV aşısıyla korunmanın ve tarama testleriyle erken teşhis edilerek tedavisinin mümkün olduğunu ifade etti.

9 yaştan itibaren HPV aşısı yaşam boyu koruyucu

Rahim ağzından korunmanın diğer kanser türlerine göre daha mümkün olduğunu belirten Güven, 9 yaşından 30 yaşına kadar HPV aşısı olmanın yüksek oranda ve yaşam boyu koruyucu olduğunu, aşının 9-15 yaş arası iki doz, 15 yaşından sonra ise 3 doz şeklinde uygulandığını ifade etti.

3 yılda bir HPV taraması şart

Doç. Dr. Cenk Mustafa Güven, aşılanmış olsun olmasın, 21 yaşından sonra her kadının 3 yılda bir HPV taramasından geçmesi gerektiğine değinerek, “HPV taşıyan biri ile cinsel ilişki, erken cinsel aktivite (16 yaş ve öncesi), erken yaşta doğum, çok cinsel partner, düşük sosyo-ekonomik düzey, cinsel geçişli diğer hastalıklar, HIV, sağlıksız beslenme ve obezite gibi bağışıklık sistemini bozan durumlar, 10 yıldan fazla doğum kontrol hapı kullanmak ve sigara içmek rahim ağzı kanseri açısından risk oluşturuyor” dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Güven, hastalığın belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: “Rahim ağzı kanseri, anormal adet ya da adet arası kanamalar, menopoz dönemindeki kanamalar, uzun süreli özellikle kanlı ve kötü kokulu akıntı, kadınlık kanalından (vajina) ilişki sırasında ya da sonrasında kanama olması, bele ve sırta vuran ağrı, tek ya da her iki bacakta ödem ve ağrılı idrar yapma belirtileri ile kendini gösterebilir.”