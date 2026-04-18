Erzurum'da kültürel mirasın yaşatılması adına anlamlı bir program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülğünde 'Erzurum'un Kültürel Değerleri' başlığı altında gerçekleştirilen 'Ragıp Topçu Anma' programı, sanatseverlerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Program, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı tarafından organize edildi. Geceye Kültüre ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ve Erzurum protokolü de katıldı. Etkinlik, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Sanat Merkezi büyük salonda düzenlendi. Gecenin sunuculuğunu TRT İstanbul sanatçısı Yavuz Değirmenci üstlendi. Anma gecesinde sahne alan sanatçılar; Metin Solmaz, Salih Turan, Nurullah Akçayır, İsmail Hakkı Gerçek, Hüsamettin Ceylan, Mustafa Acar, Vahit Alkır, Mahmut Kıvanç ve Mustafa Akgül birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Sanatçılar, türkülerin yanı sıra merhum Ragıp Topçu ile yaşadıkları hatıraları da paylaşarak geceye anlam kattı, ailesi ve çocukları da konuşma yaptı.

Duygusal anların yaşandığı programa, Ragıp Topçu'nun eşi ve çocukları da katıldı. Aile fertleri zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, salondaki izleyiciler de bu anlamlı anlara ortak oldu.

Yoğun katılımın olduğu gecede, Erzurum'un kültürel değerlerine sahip çıkmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Sanatçılar bu tür programların kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.