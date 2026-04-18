Vali Aydın Baruş, İl Müftülüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, Müftülük binasına gelişinde İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Müftü Yardımcıları ve kurum personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Müftü Yaşar Çapçı'nın makamına geçen Vali Baruş, burada bir süre görüşme gerçekleştirerek kurumun genel yapısı hakkında ön bilgi aldı. Müftü Çapçı, Vali Baruş'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek nazik kabulleri için teşekkürlerini arz etti. Makam ziyaretinin akabinde, İl Müftülüğü toplantı salonuna geçilerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2025-2026 yıllarını kapsayan; din hizmetleri, eğitim faaliyetleri, gençlik çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerini içeren detaylı brifing Vali Aydın Baruş'a sunuldu. Sunumda, geçtiğimiz yılın verileri ve önümüzdeki döneme ait vizyon projeler üzerinde duruldu.

Sunulan brifingi dikkatle takip eden Vali Baruş, toplumun manevi rehberliği ve dini bilgilendirmeler noktasında yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Valimiz Baruş, başarılı faaliyetlerinden dolayı İl Müftüsü Yaşar Çapçı nezdinde tüm personeli tebrik ederek, hayırlı hizmetlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.