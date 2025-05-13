Malatya Büyükşehir Belediyesi ile DAP İdaresi iş birliğinde hayata geçirilen sulama kanalı projesiyle Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi’nde 2 bin dönümlük tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşuyor. Bölge halkı yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen sulama kanalı çalışmalarıyla, Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi’nin yıllardır süren sulama sorunu sona erdi.

Taşmış Mahallesi Çermik ve Ali Mirzi mevkilerini kapsayan proje kapsamında, toplam 6 bin 800 metre uzunluğunda açık ve kapalı sulama sistemi inşa ediliyor. Proje ile birlikte yaklaşık 400 haneye ait 2 bin dönüm tarım arazisinin verimli şekilde sulanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 700 metre açık kanal ve bin 100 metre kapalı sistem sulama hattı inşa ediliyor. Yeni sistemle birlikte, bölgede hem tarımsal hem de hayvansal üretimin artması ve su kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taşmış Mahallesi Muhtarı Çetin Kaya, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemize uzun zamandır böyle güzel bir hizmet gelmemişti. Bu yatırım sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiriyor. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mecit Sağlam ise, eski sulama kanallarının verimsizliğine dikkat çekerek, "Eski kanal topraktandı, temizlemeden su akmıyordu. Şimdi yapılan beton kanal sayesinde ciddi bir rahatlama yaşayacağız. Devletimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"32 yıllık sorun giderildi"

Mahalle sakinlerinden Ali Doğan da yeni sulama hattının mahalle için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, "Eski kanal 32 yıl önce yapılmıştı ve artık neredeyse hiç işlev görmüyordu. Bu projeyle tarlalarımız yeniden canlanacak" diye konuştu.

Yapılan sulama sistemi ile bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, kırsalda yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve göçün önlenmesi hedefleniyor. Mahalle halkı, projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.