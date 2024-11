Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçe genelindeki tüm mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi, sabahın erken saatleri ile birlikte araç ve ekipmanlarını kuşanarak ilçenin temizliği ve vatandaşların huzuru için gece gündüz mesai yaparak temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle aralarındaki boş arsaları, arazileri, ve sokakları baştan aşağı temizleyen ekipler, sokakları baştan sona süpürüp, kepçeyle molozlar, hafriyatlar ve evsel atıklar toplanırken, gün boyu da çöp konteyneri temizliği yapıyor.

Tüm mahallede temizlik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şunları kaydetti:

"Daha temiz ve yaşanabilir bir Pursaklar için mahallelerimizde hummalı çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin tertemiz ve pırıl pırıl sokaklarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken özveriyi göstermeye büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, her gün mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Her gün, her saniye gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme adına çalışmalarımız devam edecek.”