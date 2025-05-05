Tarım ve Orman Bakanlığı, ’Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi’ ile Türkiye’nin güncel kuş göç yollarının tespit edilerek rotaların korunmasını sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), ülkemizin sahip olduğu zengin kuş çeşitliliğini korumak ve göç eden kuş türlerinin yaşam alanlarını güvence altına almak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. ’Kuş Göç Haritalarının Belirlenmesi Projesi’ ile Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde 3 kıta arasında bir geçiş köprüsü niteliği taşıyarak birçok kuş türü için yaşamsal öneme sahip bir güzergaha sahip olması ile birlikte güncel kuş göç yollarının tespit edilerek bu hayati rotaların korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Kuş göç yoğunluk haritası, yol gösterici bir kaynak olacak"

Proje ile ilgili bir değerlendirmede bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Proje kapsamında oluşturulacak güncel kuş göç yoğunluk haritası, doğa koruma politikalarının geliştirilmesinde ve kuş türlerine yönelik tehditlerin azaltılmasında yol gösterici bir kaynak olacak" dedi. Çokçetin ayrıca, veri tabanı oluşturma, veri toplama ve yapay zeka destekli analiz çalışmalarıyla birlikte ornitolojik izlemeler de yapılabileceği bilgisini verdi.

Arazi çalışmalarının DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel tarafından 2025 yılı boyunca ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde yürütüleceğini söyleyen Çokçetin, bu kapsamda personele gerekli teknik eğitimlerin verildiği bilgisini paylaştı. Çokçetin, arazi çalışmalarının yanı sıra geçmiş dönem kuş gözlemlerinin ve ulusal/uluslararası veri tabanları ile sivil toplum kuruluşlarından elde edilen bilgilerin de projeye entegre edilerek çok yönlü bir değerlendirme ortamı sağlanabileceğini vurguladı.

"Proje, rehber dokümanlara katkı sağlayacak bir nitelik taşıyor"

Bu kapsamlı veri tabanının, gelecekte hazırlanacak olan biyolojik çeşitliliği koruma stratejileri, tür eylem planları ve habitat yönetimi çalışmaları için güçlü bir altyapı sunacağını belirten Çokçetin, "Proje, aynı zamanda taraf olduğumuz uluslararası doğa koruma sözleşmeleri doğrultusunda hazırlanacak rehber dokümanlara katkı sağlayacak bir nitelik taşıyor" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her çalışmada olduğu gibi bu projede de biyolojik çeşitliliğin korunmasını esas aldıklarını kaydeden Kadir Çokçetin, kuşların yaşam döngüsüne saygılı ve sürdürülebilir doğa yönetimini destekleyen bilimsel temelli adımlar atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.