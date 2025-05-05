HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası işçilerinin Altındağ Belediyesi’nde başlattığı greve destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası üyelerinin 27 Şubat’ta Altındağ Belediyesi önünde başlattığı greve giderek destek ziyaretinde bulundu. Arslan, Altındağ Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlediği basın toplantısında belediye yönetiminin, toplu sözleşme protokolünü uygulamaması, yeni sözleşme görüşmelerine kazanılmış hakları geriye götürecek ücret teklifinde bulunması, işçileri istifaya zorlayan, yasal ve anayasal hakları hiçe sayan uygulamaların karşısında güçlü bir iradeyle durduklarını ifade etti.

Altındağ Belediyesi önünde 67 gündür grev yapan işçileri HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçilere destek vererek belediye önünde bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına son bir yıldır Altındağ Belediyesi’nde yaşanan olumsuzlara değinerek başlayan Arslan, "Son 1 yıldır yaşadıklarımızı kısaca ifade etmek istiyorum. Bundan önceki 31 Mart seçimlerinden önce belediye başkanlığı yine aynı AK Parti’den Asım Balcı döneminde imzaladığımız ek protokol yürürlüğe girmesine rağmen 31 Mart’tan sonra yeni gelen yönetim bu protokolü reddetti. İmzaladığımız hukuken geçerli olan tarafların imza attığı bu protokolün işçilerimize çalışanlarımıza bir nebze nefes alsın diye imzaladığımız bu protokolü gelir gelmez reddettiler. Çalışanlarımız itiraz etti. Üyelerimizin hiçbirisi bu protokolün geri çekilmesini kabul etmediler. Çalışanlarımızın iradesine saygı gösterdik. Bu protokolün uygulanması konusunda ısrarımızı sürdürdük. Her görüşmemizde, müzakerede, masada kalmak, toplu sözleşmeyi barış içerisinde imzalamak, iş yerindeki huzursuzluğu gidermek, işçi işveren ilişkilerinde uzlaşmayla, dayanışmayla toplu sözleşmeyi sonuçlandırmak için büyük çaba sarf etti. Her görüşmemizin arkasında çalışanlarımıza baskıları arttırdılar" ifadelerini kullandı.

"Biz sendikayız, siyaset yapmıyoruz"

Mevcut belediye yönetiminin işçileri istifaya zorladığını, istifa etmezlerse zorla işten çıkaracakları iddiasını da gündeme getiren Arslan, "İşçilerimize, ‘İstifa edeceksiniz, etmezseniz de işten çıkarırız’ demişler. Bu arkadaşlarımız bir gün haklarında soruşturma açılmamış, bir disiplin cezası almamıştır. Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikamız, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Mamak Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Sincan Belediyesi, Akyurt Belediyesi, Çubuk Belediyesi ve pek çok belediyede yetkili toplu sözleşme yapan bir sendika. Dolayısıyla biz sendikayız. Biz siyaset yapmıyoruz. Biz çalışanların haklarını onların insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret almasını talep ediyoruz. Kimseyle kişisel bir sorunumuz yok. Bu yönetimle de hiçbir kişisel sorunumuz yok. Tam tersi uzun yıllardır tanıdığımız geçmişte de sorunlar yaşadığımız bu dönem bu sorunlar yaşanmasın diye çaba sahip ettiğimiz bir Hak-İş Hizmet-İş sendikası var. Baskılar bizi yıldıramaz. İş, yoksa barış da yok. Haklarında savunması alınmamış. Herhangi bir disiplinlik olayları yok. Sadece sendikamızın ilkeleri, sendikamızın kararlı duruşuna ve kendi ekmeğine aşına sahip çıktıkları için iş yerlerine işten atıldılar. Buna sessiz mi kalacağız? Hiçbir kusuru olmadan sırf sendikasına sahip çıktığı için bu insanların arkasında durmayacak mıyız? Biz buradayız" diye konuştu.

"Amacımız kavga etmek değil"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, amaçlarının kavgacı olmak değil uzlaşmacı olmak olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacımız kavga etmek değil. Belediyeye bir kısım zarar vermek değil. Çünkü hiçbir kusur olmayan insanlar işten çıkartılıyor. Greve katıldı diye işten çıkartılan arkadaşlarımız var. ‘Altındağ’da yapacak işlerimiz var ama işçilere verecek paramız yok’ diyorlar. Ne veriyorlar? İkramiyemizi 52 binden 36 bine düşürüyorlar. Yıllık ücret zammını yüzde 7 veriyorlar. Ulaşım ve yakacak yardımını kaldırıyorlar ve 32 bin lira olan maaşımızı 28 bin liraya düşüyorlar. Bütün bu hukuksuzluklara rağmen sorumlu davrandık. Kimseyi kişisel hedef olarak göstermedik. Bizim sorunumuz aşımız, ekmeğimiz, çalışanların haklarının korunması. Burada yanlış işler yapılıyor. Hukuksuzluklar yapılıyor. Toplu sözleşme hükümleri yok sayılıyor. Bize dayatmalar var."

"Bu kahramanlar bu grev çadırında olduğu sürece mücadelemiz devam edecek"

Haksız yere işten çıkarılan belediye işçilerinin grev çadırında olduğu sürece mücadelelerine devam edeceklerini belirten Arslan, "15 gündür grevimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız, HAK-İŞ’in kahramanları bu grev çadırında olduğu sürece mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu işçilerin hiçbirisinin siyasi bir mücadelesi yok. Hiçbirisinin siyasi bir kavgası yok. Bu arkadaşlarımızın tek talebi ekmeklerine sahip çıkmak, onurlu bir yaşamı Altındağ’da devam ettirmeliyiz. Altındağ Ankara’nın en eski ilçesi ve gerçekten en yoğun çalışılan bir ilçe. Biz bu ilçenin sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Ankara’nın sorun yaşamasını istemiyoruz. Geliniz uzlaşalım, masada görüşelim ve makul bir toplu sözleşmede anlaşalım" dedi.

Hizmet-İş Sendikası, Altındağ Belediyesi’nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması, sendika üyesi 48 kişinin işten çıkarılmasıyla, yasal ve anayasal hakları ihlal eden uygulamaları nedeniyle Altındağ Belediyesi önünde 27 Şubat tarihinde grev kararı alarak çadır kurmuştu.