‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programının 3’üncüsü Akşemsettin Mahallesi’nde yapıldı ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programının 3’üncüsü Akşemsettin Mahallesi’nde yapıldı, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıya ilgi gösteren vatandaşlar, Akşemsettin Mahallesi’nin ihtiyaçları ve belediyenin projeleri hakkında merak ettiklerini doğrudan Başkan Ercan’a iletme fırsatı buldu ve detaylı bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin "Büyükşehir Belediyesi Sincan’a gelmiyor, asfalt atmıyor" şeklindeki eleştirisine yanıt veren Başkan Ercan "Asfaltla ilgili ihale sürecimizi tamamladık, hummalı bir asfalt çalışmamız başlıyor" diyerek vatandaşın beklentilerini karşılayacaklarını ifade etti.

"Sincan’a yeni bir tiyatro salonu yapılıyor"

Tiyatrolarla ilgili de bir müjde veren Başkan Ercan, "Çocuklar ve yetişkinler için tiyatrolarımız hizmet vermeye devam ediyor. Buna ek olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yeni bir tiyatro salonu yapılıyor Sincan’a. Bittiği zaman Devlet Tiyatroları ekibi düzenli olarak tiyatro oyunu sergileyecekler. Yeter ki vatandaş istesin, biz elimizden geleni yaparız. Sincanımızdaki her sesi dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.